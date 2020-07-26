«Локомотив» предложил Фарфану контракт с двукратным понижением зарплаты

Московский «Локомотив» предложил нападающему сборной Перу Джефферсону Фарфану новый контракт с двукратным понижением зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал «Слава! — новости футбола».

По информации источника, 35-летний футболист в настоящее время обдумывает предложение «железнодорожников», которым в следующем сезоне предстоит принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что Фарфан пропустил большую часть прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за разрыва крестообразных связок. Перуанец сыграл три игры и смог отличиться один раз.

Ранее сообщалось, что определился главный кандидат на пост наставника самарских «Крыльев Советов».