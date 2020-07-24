«Спартак» возобновит тренировки 30 июля
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Московский «Спартак» возобновит тренировки 30 июля. Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, главный тренер Доменико Тедеско решил не возвращаться в Германию, а остался в России.
Напомним, что столичный клуб по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков из 90 возможных.
Новый чемпионат России начнется 8 августа, а завершится 16 мая 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» Милоша Дегенека.