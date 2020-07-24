Президент РФС взял на себя вину за проведение матча «Сочи» — «Ростов»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков взял на себя вину за проведение матча «Сочи» — «Ростов» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги сезона-2019/20. Об этом сообщает Sports.ru.

Напомним, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане донского клуба ему пришлось выставить юниорский состав, который уступил со счетом 1:10.

«Этот ящик Пандоры открыл я. Возможно, это была ошибка. У меня было такое большое желание возобновить сезон, что я дал возможность «Сочи» и «Ростову» договориться. Они не договорились. Дальше была история с «Динамо» и «Краснодаром». Они договорились.

Сейчас я не уверен, что был прав в той ситуации», — сказал Дюков.

Ранее стали известны даты проведения нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).