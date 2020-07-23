Президент РПЛ подтвердил вылет «Крыльев» и «Оренбурга» в Олимп-ФНЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подтвердил вылет самарских «Крыльев Советов» и «Оренбурга» в Олимп — Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

По его словам, на общем собрании членов организации не было принято решение о расширении элитного дивизиона отечественного футбола до 18 команд, поэтому два клуба, занявшие последние места в турнирной таблице сезона-2019/20, вылетают в лигу рангом ниже.

При этом Прядкин выразил надежду, что оба коллектива вскоре вернутся в РПЛ.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» заинтересован в подписании бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина.