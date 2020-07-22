Олимпийские игры 2021 года могут быть отменены

Председатель оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Есиро Мори заявил о том, что Олимпиада 2021 года может пройти без зрителей, если пандемия COVID-19 сделает невозможным проведение соревнований с болельщиками на трибунах, сообщает NHK.

Мори отметил, что существует вероятность отмены Игр.

66% опрошенных жителей Японии считают, что Олимпиаду нужно отложить (35%) либо вовсе отменить (31%), и только 26% выступают за проведение Игр.

Напомним, соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их пришлось перенести на год из-за пандемии коронавируса.



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