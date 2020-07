Роналду побил рекорд Шевченко

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду установил рекорд, быстрее всех достигнув отметки в 50 забитых мячей, сообщает Opta в Twitter.

В матче 34-го тура чемпионата Италии против римского «Лацио» (2:1) португалец забил свои 50-й и 51-й мячи в Серии А. Для этого ему потребовалось провести в первенстве страны 61 матч.

Роналду побил рекорд нападающего «Милана» Андрея Шевченко, который забил первые 50 мячей за 69 игр.

Ранее сообщалось, что Роналду делит с форвардом римского «Лацио» Чиро Иммобиле первую строчку в гонке бомбардиров чемпионата Италии.

