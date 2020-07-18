Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал «Манчестер Сити» за нарушение финансового фэйр-плей, сообщает The Guardian.

Манчестерская команда была отстранена от еврокубков из-за нарушения финансового правила, однако 13 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил меру пресечения для «Манчестер Сити». Клуб сможет участвовать в европейских турнирах, а штраф был снижен до €10 млн.

«Вы просто нарушаете правила, забываете о честной финансовой игре, тратите, сколько хотите и получаете хороших игроков. Легко. Для других клубов все сложнее. Приходится следовать правилам», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать хавбека «Манчестер Сити».