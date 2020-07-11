Майгуров стал новым президентом СБР

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Двукратный призер Олимпиады Виктор Майгуров стал новым президентом Союза биатлонистов России (СБР), сообщает Twitter организации.

Отмечается, что Майгуров был избран единогласно. За него проголосовали 45 делегатов Внеочередной отчетно-выборной Конференции.

Майгуров сменил на данном посту Владимира Драчева, который снял свою кандидатуру 10 июля.

Ранее Олег Матыцин оценил работу Драчева на посту президента СБР.