Майгуров стал новым президентом СБР
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Двукратный призер Олимпиады Виктор Майгуров стал новым президентом Союза биатлонистов России (СБР), сообщает Twitter организации.
Отмечается, что Майгуров был избран единогласно. За него проголосовали 45 делегатов Внеочередной отчетно-выборной Конференции.
Майгуров сменил на данном посту Владимира Драчева, который снял свою кандидатуру 10 июля.
Ранее Олег Матыцин оценил работу Драчева на посту президента СБР.
Двукратный призер Олимпиад, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России. Успехов в работе, Виктор Викторович! ������ pic.twitter.com/oh37MX69k4— Биатлон России (@russianbiathlon) July 11, 2020