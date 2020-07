Формула-1 подтвердила проведение Гран-при России в Сочи 25–27 сентября

Формула-1 подтвердила, что Гран-при России в Сочи состоится в уже назначенные даты.

Соревнования пройдут с 25 по 27 сентября.

Незадолго до этого руководство Формулы-1 хотело перенести гонку из России из-за закрытых границ для въезда иностранцев. Данные меры были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Также с 11 по 13 сентября на итальянском автодроме Муджелло состоится дебют Гран-при Тосканы.

Напомним, что начало сезона F1 было отложено из-за пандемии COVID-19. Первая гонка года прошла 5 июня в Австрии — первое место занял Валттери Боттас.

Ранее в «Ред Булле» опровергли информацию о возвращении Феттеля.

