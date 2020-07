UFC объявил о проведении титульного поединка Усман — Масвидаль

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль проведет поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Камару Усмана на турнире UFC 251, сообщается на странице промоушена в Twitter.

Масвидаль заменит заразившегося коронавирусом бразильца Гилберта Бернса. Поединок станет главным событием вечера.

Усман провел в профессиональной карьере 17 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел одно поражение. В активе Масвидаля 35 побед и 13 поражений.

Турнир UFC 251 пройдет 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В соглавном бою вечера пройдет реванш между обладателем пояса в полулегком весе Александром Волкановски и Максом Холлоуэем, а россиянин Петр Ян сразится с бразильцем Жозе Алдо за титул чемпиона в легчайшем весе.

Ранее Усман оставил провокационное сообщение у себя в Twitter-аккаунте.

