«Рубин» не ответил «Оренбургу» на просьбу о переносе матча

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что казанский «Рубин» не ответил на просьбу клуба перенести матч 26-го тура чемпионата России.

В оренбургском клубе было выявлено десять случаев заражения коронавирусом. Команда попросила соперника перенести встречу на 19 июля.

«Что ответил «Рубин» по поводу запроса на перенос матча? Ничего не ответил», — цитирует Андреева Sport24.

Встреча между «Рубином» и «Оренбургом» запланирована на 5 июля. Начало — 18.30 мск.

Ранее в «Оренбурге» заявили, что ждут разрешения от Роспотребнадзора на вылет в Казань.