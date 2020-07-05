Акинфеев вышел на третье место в истории РПЛ по числу проведенных игр

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на третье место в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу проведенных игр. Об этом сообщает «СЭ».

Поединок против грозненского «Ахмата» в рамках 26-го тура чемпионата России стал для 34-летнего голкипера 453-м. По данному показателю Акинфеев сравнялся с экс-нападающим столичного «Локомоитва» Дмитрием Лоськовым.

Напомним, что наибольшее количество игр (489) в РПЛ сыграл нынешний главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич.

Ранее сообщалось, что нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Кубка Германии.