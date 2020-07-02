«Локомотив» лишил болельщиков выбора игрока месяца

Московский «Локомотив» креативно подошел к процессу выбора игрока месяца. В официальном Twitter-аккаунте «железнодорожников» пресс-служба клуба попросила болельщиков красно-зеленых выбрать лучшего футболиста и представила пять вариантов, каждым из которых является 24-летний полузащитник Алексей Миранчук.

Хавбек наименован как «Леха», «Леша», «Брат», «Алексей» и «Миранчук». В настоящее время с отрывом лидирует вариант «Миранчук».

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игровом времени французского нападающего Антуана Гризманна в «Барселоне».