Непобежденный боксер умер от рака в 21 год

Непобежденный мексиканский боксер Александр Гонсалес умер от рака в возрасте 21 года, сообщил глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Отмечается, что спортсмен боролся с болезнью с 2019 года.

«Он был большой надеждой... мексиканского бокса. Печаль велика, но Гонсалес никогда не будет забыт. Покойся с миром!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте WBC.

Ранее сообщалось, что итальянская футболистка «Риоццезе» Арианна Вароне погибла в возрасте 21 года.