Джикия раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия раскритиковал судейство в матче против ЦСКА в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, все спорные решения арбитр встречи трактовал в пользу красно-синих.

Футболист заявил, что уже привык к подобным раскладам в матчах чемпионата России и выразил интерес к тем словам, которые будут сказаны экспертами во время разбора моментов завершившегося дерби.

Напомним, что армейцы оказались сильнее «Спартака» — 2:0.

Ранее сообщалось, что форвард московского «Динамо» Николай Обольский покинул команду.