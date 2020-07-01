Джикия раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия раскритиковал судейство в матче против ЦСКА в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.
По его словам, все спорные решения арбитр встречи трактовал в пользу красно-синих.
Футболист заявил, что уже привык к подобным раскладам в матчах чемпионата России и выразил интерес к тем словам, которые будут сказаны экспертами во время разбора моментов завершившегося дерби.
Напомним, что армейцы оказались сильнее «Спартака» — 2:0.
Ранее сообщалось, что форвард московского «Динамо» Николай Обольский покинул команду.