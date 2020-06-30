Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть против «Сочи» основным составом

Московское «Динамо» получило разрешение сыграть основным составом против «Сочи» в матче 25-го тура чемпионата России, сообщается на официальной странице столичного клуба в Twitter.

30 июня стало известно, что тесты игроков бело-голубых на коронавирус дали отрицательные результаты. Ранее инфекция была обнаружена у футболистов столичного клуба Шарля Каборе, Клинтона Н'Жье и Себастиана Шиманьски.

»Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против «Сочи» игроков основного состава «Динамо», — говорится в заявлении.

Встреча между «Сочи» и «Динамо» пройдет 1 июля на стадионе «Фишт». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.00 мск.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил благодарность фанатам, которые посетили матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.