Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть против «Сочи» основным составом
Московское «Динамо» получило разрешение сыграть основным составом против «Сочи» в матче 25-го тура чемпионата России, сообщается на официальной странице столичного клуба в Twitter.
30 июня стало известно, что тесты игроков бело-голубых на коронавирус дали отрицательные результаты. Ранее инфекция была обнаружена у футболистов столичного клуба Шарля Каборе, Клинтона Н'Жье и Себастиана Шиманьски.
»Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против «Сочи» игроков основного состава «Динамо», — говорится в заявлении.
Встреча между «Сочи» и «Динамо» пройдет 1 июля на стадионе «Фишт». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.00 мск.
Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил благодарность фанатам, которые посетили матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.
⚡⚡⚡ Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против @pfcsochi игроков основного состава #Динамо ⚪�� pic.twitter.com/SxvrZdPb49— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 30, 2020