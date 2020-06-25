Рамос прокомментировал судейский скандал вокруг «Реала»
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Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал судейский скандал вокруг мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.
По его словам, создающаяся шумиха вокруг решений арбитров в пользу «сливочных» носит обыденный характер.
Рамос заявил, что столичная команда добивается высоких результатов при помощи прилагаемых ею усилий, а не при помощи рефери. Также игрок линии обороны выразил надежду, что «Реал» перестанет испытывать трудности в определенных аспектах и сможет увереннее добывать победы.
Ранее сообщалось, что 15-летний полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро стал самым молодым игроком в истории чемпионата Испании по футболу.