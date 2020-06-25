Рамос прокомментировал судейский скандал вокруг «Реала»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал судейский скандал вокруг мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

По его словам, создающаяся шумиха вокруг решений арбитров в пользу «сливочных» носит обыденный характер.

Рамос заявил, что столичная команда добивается высоких результатов при помощи прилагаемых ею усилий, а не при помощи рефери. Также игрок линии обороны выразил надежду, что «Реал» перестанет испытывать трудности в определенных аспектах и сможет увереннее добывать победы.

Ранее сообщалось, что 15-летний полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро стал самым молодым игроком в истории чемпионата Испании по футболу.