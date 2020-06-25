«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» оказался сильнее лондонского «Кристал Пэлас».

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Трент Александр-Арнольд, Фабиньо, а также Мохаммед Салах, оформивший на свой лицевой счет дубль.

После этой победы подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа набрали 86 очков и увеличили отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» до 23 очков.

«Стекольщики» расположились на девятой строчке с 42 баллами в активе.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» обыграл «Борнмут» в 31-м туре Английской премьер-лиги.