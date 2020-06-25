«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
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В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» оказался сильнее лондонского «Кристал Пэлас».
Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Трент Александр-Арнольд, Фабиньо, а также Мохаммед Салах, оформивший на свой лицевой счет дубль.
После этой победы подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа набрали 86 очков и увеличили отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» до 23 очков.
«Стекольщики» расположились на девятой строчке с 42 баллами в активе.
Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» обыграл «Борнмут» в 31-м туре Английской премьер-лиги.