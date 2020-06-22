Форвард «Сельты» Смолов отреагировал на разгром «Алавеса» в игре Ла Лиги

Форвард испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов отреагировал на разгром «Алавеса» в игре 30-го тура Ла Лиги.

В своем Instagram россиянин опубликовал фото после матча, завершившегося со счетом 6:0 в пользу «небесных».

«Отличная игра, ребята!» — прокомментировал пост Смолов.

Стоит отметить, что права на 30-летнего нападающего принадлежат московскому «Локомотиву», который намеревается продать его в предстоящее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук оценил итоги игры против «Оренбурга» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).