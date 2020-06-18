«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями

Открытый чемпионат Франции — 2020 пройдет со зрителями на трибунах.

Как проинформировали в Reuters, о проведении «Роллан Гаррос» с болельщиками заявил президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли.

Напомним, что престижный турнир состоится в Париже в период с 21 сентября по 11 октября при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

18 марта ассоциации АТР и WTA приняли решение приостановить все теннисные турниры из-за COVID-19 до 7 июня, позже паузу продлили до 31 июля. На данный момент известно, что сезон WTA возобновится 3 августа, АТР — 14-го.

Ранее россиянка Александрова проиграла на выставочном турнире в Праге.