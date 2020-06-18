В исполкоме РФС не исключили присуждение технических поражений «Ростову»

В исполкоме Российского футбольного союза (РФС) не исключили присуждение технических поражений «Ростову» из-за того, что команда ушла на двухнедельный карантин вследствие шести положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает «СЭ».

По словам Сергея Анохина, являющегося членом организации, команда Валерия Карпина может лишиться еврокубковых матчей, так как в должной степени не выполняла предписания по недопущению распространения инфекции в команде.

Функционер заявил, что итоговое решение будет приниматься на основании регламента лиги и выразил надежду, что какие-то матчи удастся перенести на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что на игре ЦСКА — «Зенит» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будут задействованы виртуальные болельщики.