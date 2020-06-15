Экс-игрок «Зенита»: судьба Азмуна зависит от Кокорина

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился мнением о будущем иранского форварда Сердара Азмуна в петербургской команде, передает «Спорт уик-энд».

СМИ информировали, что в услугах иранского игрока заинтересован «Наполи». Итальянский клуб готов заплатить за трансфер €25 млн. По мнению Николаева, переход Азмуна в первую очередь зависит от Александра Кокорина, который сейчас выступает на правах аренды в «Сочи».

«Думаю, судьба Азмуна зависит от Кокорина. Договорятся «Зенит» и Александр по новому контракту — иранца можно отпускать в Италию с чистой совестью, заработав приличные по нынешним временам деньги», — заявил Николаев.

Он также отметил, что переезд в иностранную команду даст шанс Азмуну развиваться в более сильном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Орлов назвал задачу «Зенита» на оставшуюся часть РПЛ.