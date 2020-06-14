Гол Свечникова вошел в тройку лучших по итогам сезона НХЛ

Гол российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова занял третье место в голосовании болельщиков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в номинации «Лучший гол года», сообщается на официальном сайте организации.

За россиянина проголосовали 20% участников. Свечников забросил шайбу в стиле лакросс в матче регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз».

Победу в голосовании одержал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне (42,3%). Голкипер поразил ворота «Чикаго Блэкхоукс» броском через всю площадку.

Второе место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25%). Канадец эффектным дрибблингом обошел защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Моргана Райлли и отправил шайбу в ворота соперника.

Руководство НХЛ приняло решение возобновить сезон матчами плей-офф, в котором сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки «регулярки». Встречи пройдут в двух городах. На право принять игры претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сент-Пол, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

Ранее защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вспомнил о драке нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Свечникова.