Глава UFC назвал место проведения боя Хабиба и Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бой между чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гэтжи пройдет в Абу-Даби.

«Турниры, которые скоро пройдут на «Бойцовском острове», никак не связаны с этой пятилетней сделкой. Возглавит ли возвращение в Абу-Даби бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи? Да», — цитирует Уайта MMAFighting.

В своей карьере Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. В активе Гэтжи 22 победы в 24 боях.

Ранее стала известна дата боя Хабиба и Гэтжи.