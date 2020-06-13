Защитник «Ювентуса» высказался об ошибке Роналду в матче с «Миланом»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением об исходе второго матча полуфинала Кубка Италии против «Милана», передает Football Italia.

На 17-й минуте встречи игрок «Милана» Анте Ребич получил прямую красную карточку за грубую игру, и в ворота миланского клуба был назначен 11-метровый удар. Его исполнял Криштиану Роналду, однако поразить ворота не смог.

«Пенальти Роналду? Даже лучшие из лучших допускают ошибки. «Милан» тоже мог забить, так что нам было важно сохранять концентрацию до самого конца. Думаю, в следующих матчах мы увидим отменную игру «Ювентуса» и Роналду», — заявил Бонуччи.

Ранее сообщалось, что экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» поделился воспоминаниями о Роналду.