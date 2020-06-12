ЦСКА отложил решение о контракте с Вагнером Лавом на месяц

Столичный ЦСКА отложил решение о контракте с бразильским нападающим Вагнером Лавом на один месяц. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, руководство армейцев вынесет окончательный вердикт по трансферту 36-летнего южноамериканца по окончании нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отметим, что по данным СМИ Вагнер Лав может получить после заключения годичного трудового соглашения около €800 тысяч.



Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой усомнился в перспективах нападающего Федора Смолова в «Сельте».