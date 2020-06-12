Экс-игрок «Спартака» возглавил худший клуб чемпионата Чехии
Экс-игрок московского «Спартака» Радослав Ковач возглавил худший клуб чемпионата Чехии «Опава». Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
40-летний специалист заключил с командой долгосрочный контракт.
Отметим, что по окончании регулярного чемпионата, шесть худших коллективов чешского первенства разыграют между собой путевки в первый дивизион, а также определят участников переходных матчей.
Ранее сообщалось, что полузащитник Марко Груйич вернется в «Ливерпуль» после двухгодичной аренды в берлинской «Герте».
�� Změny na trenérských postech: �� U A-mužstva končí Jiří Balcárek s Miroslavem Paulem, Slezský FC nově povedou trenéři Radoslav Kováč a Alois Skácel.— Slezský FC Opava (@sfcopava) June 11, 2020
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