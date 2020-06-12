Экс-игрок «Спартака» возглавил худший клуб чемпионата Чехии

Экс-игрок московского «Спартака» Радослав Ковач возглавил худший клуб чемпионата Чехии «Опава». Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

40-летний специалист заключил с командой долгосрочный контракт.

Отметим, что по окончании регулярного чемпионата, шесть худших коллективов чешского первенства разыграют между собой путевки в первый дивизион, а также определят участников переходных матчей.

Ранее сообщалось, что полузащитник Марко Груйич вернется в «Ливерпуль» после двухгодичной аренды в берлинской «Герте».