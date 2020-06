Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи», сообщает Twitter Ассоциации хоккейных журналистов.

Награда ежегодно присуждается игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который на протяжении сезона регулярного чемпионата проявил высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Победителя будут определять члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ создадут альянс по борьбе с расизмом.

The Professional Hockey Writers' Association proudly announces chapters' nominees for the 2020 Bill Masterton Memorial Trophy: pic.twitter.com/EpBQDoMhe5