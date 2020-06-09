Экс-игрок «Спартака» назвал поступок Ефремова омерзительным

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал ДТП, которое спровоцировал актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов, передает News.ru.

Вечером 8 июня актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, после чего допустил выезд на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с другим автомобилем, водитель которого позднее скончался в больнице от многочисленных травм.

«Омерзительный поступок. Но я уверен, что, с одной стороны, будут возмущения, а с другой — оправдания его коллег. Футболистов (Кокорина и Мамаева) тогда наказали. Он должен ответить по закону», — заявил Масалитин.

Ранее сообщалось, что Роднина отреагировала на смертельное ДТП с участием Ефремова.