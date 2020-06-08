«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хеведесом

Московский «Локомотив» объявил о расторжении контракта с защитником Бенедиктом Хеведесом.

«По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошел навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Бенедикта и желаем ему успехов!» — говорится в заявлении клуба в Twitter.

Хеведес является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. 32-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что игрок пока не определился с новой командой.