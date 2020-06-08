«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хеведесом
Московский «Локомотив» объявил о расторжении контракта с защитником Бенедиктом Хеведесом.
«По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошел навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Бенедикта и желаем ему успехов!» — говорится в заявлении клуба в Twitter.
Хеведес является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. 32-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 18 матчах.
Ранее сообщалось, что игрок пока не определился с новой командой.
Бенедикт Хёведес покидает «Локомотив»— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2020
По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию ��
Мы благодарим @BeneHoewedes и желаем ему успехов! ���� pic.twitter.com/cdSJQyD5Vj