Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне

Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.

Стоит отметить, что изначально финальный поединок турнира должен был состояться в Стамбуле, однако потом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении решающих матчей в одной стране. Турция не подошла из-за эпидемиологической обстановки.

Стоит также отметить, что есть слухи, согласно которым будет изменен формат турнира — на стадии четвертьфинала и полуфинала будет проводится одна игра, а не две.

Ранее сообщалось, что Коке призвал признать «Атлетико» победителем ЛЧ при невозобновлении турнира.