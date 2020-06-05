Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав, покинувший бразильский «Коринтианс», может перейти в московский ЦСКА, сообщает Globo Esporte.

По информации издания, футболист получил предложение от клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Вагнер играл за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. Он трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России, а также завоевал Кубок УЕФА. Во всех турнирах он сыграл в 244 матчах и забил 120 мячей.

Ранее сообщалось, что контракт между Вагнером и бразильской командой было расторгнуто по обоюдному согласию.