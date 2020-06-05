Опубликовано расписание матчей чемпионата Англии до 2 июля
Английская премьер-лига (АПЛ) представила расписание матчей до 2 июля. Календарь опубликован на официальном сайте турнира.
Первенство возобновится 17 июня перенесенными матчами 28 тура «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».
30-й тур пройдет с 19 по 22 июня, 31-й тур — 23-25 июня, 32-й тур — 27 июня — 2 июля.
Встреча лидеров чемпионата «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 2 июля.
АПЛ приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. 14 мая власти одобрили возобновление чемпионата в июне.
После 29 туров английского первенства в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль». В активе команды 82 очка. «Манчестер Сити» отстает от красных на 25 баллов.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» признан самым популярным клубом Великобритании.