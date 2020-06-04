Олимпийская чемпионка из России осудила участников беспорядков в США

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и двукратная чемпионка Европы Каролина Севастьянова поделилась мнением о протестах в США, которые возникли после убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие выражают недовольство действиями полиции, а также выступают за решение проблем с расизмом в стране. При этом акция протеста сопровождается массовыми беспорядками и грабежами.

«Нахожусь в шоке от того, насколько лицемерны люди, от того, сколько людей поддерживало и поддерживает происходящее сейчас насилие, варварство, анархию и грабежи под предлогом «справедливости и расизма». Какое мерзкое двуличие. Больше всего раздражают звезды, которые подначивают толпу, выходя с ними на демонстрации, которые потом перерастают в то, что происходит сейчас. Все, что сейчас происходит, это не борьба за мир без расизма, а скорее наоборот: причины, по которым он все еще существует», — заявила Севастьянова у себя в Instagram Stories, подчеркнув, что выступает против расизма, но при этом видит в действиях протестующих акт насилия.

Ранее о беспорядках в США, которые проходят в 22 городах страны, высказался российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.