Экс-игрок сборной России Торбинский рассказал о полицейских в США

Экс-игрок сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий сейчас в Майами, рассказал о полицейских в США, передает Sport24.

«В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Но можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке.

У меня особо проблем с полицейскими не было. Был случай, когда меня остановили за то, что полицейскому показалось, что я ехал агрессивно. Я сказал, что согласен с ним, но мне нужно уже везти детей на тренировку и хотелось бы поскорее доехать. Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай». Мне попадались нормальные копы: никакого штрафа мне не выписывали, хотя могли», — рассказал Торбинский.

Напомним, в США продолжаются беспорядки из-за того, что полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее американский футболист английского «Ньюкасла» Деандре Йедлин прокомментировал беспорядки, которые проходят в США.