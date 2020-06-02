Черчесов поделился мыслями об увольнении Семина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями об увольнении Юрия Семина с поста наставника московского «Локомотива».

В середине мая стало известно, что «железнодорожники» не стали продлевать контракт со специалистом. Его соглашение истекло 31 мая, а новым главным тренером команды назначен серб Марко Николич.

«Не хочу говорить банальности. Не могу быть адвокатом или судьей. Но есть эмоциональная составляющая. Юрий Павлович сыграл большую роль в моей карьере как вратаря», — заявил Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Черчесов рассказал о своей жизни на самоизоляции.