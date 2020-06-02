Черчесов высказался о возобновлении РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ).

В середине мая исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил дату возобновления чемпионата России и Олимп — Кубка России, рестарт турниров намечен на 21 июня. Позднее эту дату утвердило Министерство спорта.

«РФС и РПЛ отработали все на «пятерку». Я все время был с ними на связи, и в том, что футбол вернулся, большой плюс для руководителей нашего футбола. Если б мы сами этого не хотели, ничего бы не вышло», — заявил специалист в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Чемпионат России был остановлен 17 марта, после 22-х сыгранных туров лидером турнирной таблицы стал петербургский «Зенит», набравший 50 очков.

Ранее сообщалось, что вратарь «Рубина» рассказал об атмосфере в команде при Слуцком.