Роднина отреагировала на заявления о «русском следе» в беспорядках в США

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о беспорядках в США.

В американских городах продолжаются акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского во время задержания 25 мая. Бывший советник по национальной безопасности администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за беспорядками может стоять Россия.

Роднина заявила, что причиной беспорядков стали проблемы, которые не решаются.

«Что касается обвинений в нашу сторону из-за беспорядков, то мы много раз слышали обвинения в свой адрес, но в этом нет никакой логики. А главное — нет никаких фактов и доказательств», — цитирует Роднину Sport24.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс раскритиковал участников беспорядков в США.