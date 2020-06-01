Чемпион НБА избил белого мужчину на фоне протестов в США

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Ар Смит избил белокожего человека на фоне протестов из-за убийства Джорджа Флойда стражем правопорядка.

Как информирует Clutch Points, злоумышленник разбил окна автомобиля спортсмена, после чего игрок «Кливленд Кавальерс» догнал и избил его.

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Флойд погиб от рук полицейского во время задержания.

На фоне трагедии массовые протесты охватили более 20 штатов США.

Ранее сообщалось, что дефицит тестов на коронавирус в США мешает возобновлению сезона НБА.