Джон Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе

Первый номер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Джон Джонс сложил чемпионские полномочия в полутяжелом весе. Об этом американец сообщил в Twitter.

«Организуйте бой за титул в полутяжелом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной легкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить», — написал Джонс на своей странице в социальной сети.

У Джонса уточнили, значит ли это, что он отказался от титула чемпиона, на что боец ответил утвердительно. Накануне Джонс вступил в конфликт с президентом UFC Даной Уайтом по поводу своего следующего боя. Функционер утверждал, что Костлявый хотел получить за поединок с Фрэнсисом Нганну $30 млн, однако Джонс это не подтвердил и обвинил Уайта во лжи.

Ранее Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC.

Bones out, when you see me in the streets just call me JJ