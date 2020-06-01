Семин — об уходе из «Локомотива»: я не ручной тренер

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свой уход из клуба. 31 мая у специалиста закончился контракт с «железнодорожниками», который продлевать не стали. На посту Семина заменит сербский специалист Марко Николич.

По словам Семина, руководство отказалось пролонгировать его соглашение из-за личных разногласий.

«Причина же расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них – не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им», — приводит слова тренера «СЭ».

Ранее Семин отказался говорить о своем последнем дне в «Локомотиве».