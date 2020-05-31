«Локомотив» попрощался с Семиным

Московский «Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.

31 мая истекает срок контракта специалиста с «железнодорожниками».

«Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым! Мы не прощаемся с Семиным, а говорим ему «спасибо, Палыч», — говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в Twitter.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив» (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством «железнодорожники» стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

В нынешнем сезоне после 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы Семина на тренерском поприще.