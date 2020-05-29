В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина

Анастасия Шубская, супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.

Стоит отметить, что Илья Овечкин появился на свет 27 мая 2020 года.

«А мы уже дома! Что может быть милее?» — подписала публикацию жена Овечкина.

Незадолго до пополнения в семье российский нападающий в девятый раз за карьеру выиграл «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, что руководство главной хоккейной лиги мира приняло решение не доигрывать регулярный чемпионат. Как итог, в плей-офф НХЛ сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки «регулярки».

Ранее подготовительные сборы в НХЛ были отложены.