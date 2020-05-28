Чемпионат Италии возобновится 20 июня

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что розыгрыш чемпионата страны по футболу будет возобновлен 20 июня, передает Football Italia.

Отмечается, что Кубок Италии планируется возобновить 13 июня, однако для этого потребуется отмена декрета премьер-министра страны Джузеппе Конте о приостановке спортивных соревнований в стране до 14 июня.

Розыгрыш Серии А был приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 26 туров в турнирной таблице лидирует туринский «Ювентус», набравший 63 очка. Вторую строчку занимает римский «Лацио» (62 балла).

Ранее был опубликован график проведения матчей чемпионата Англии.