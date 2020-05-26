РПЛ объявил о завершении первого этапа подготовки к возобновлению сезона

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что первый этап подготовки к возобновлению сезона завершен.

«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны», — приводит слова президента РПЛ официальный сайт лиги.

Функционер поблагодарил правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство Российского футбольного союза (РФС) за помощь в процессе.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая РФС объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 348 тыс. человек, 2,3 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,6 млн.

Ранее нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», высказался о решении возобновить чемпионат России с 21 июня.