Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) усилил требования допуска участников на турнир в Лас-Вегасе, который состоится 31 мая. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, все бойцы должны сдать по два теста на наличие коронавирусной инфекции в организме (первый — при регистрации в отеле, второй — после прохождения процедуры взвешивания).

Если же хоть один тест даст положительный результат, то спортсмен вместе со всеми членами команды должен будет оставаться в отеле и ждать распоряжений медицинского персонала американского промоушена.

Ранее сообщалось, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс поблагодарил обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.