Мостовой прокомментировал выходку хавбека «Спартака» Гулиева

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал выходку хавбека красно-белых Аяза Гулиева, нарушившего дисциплину. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, главный тренер Доменико Тедеско строит игру в центре поля при помощи других футболистов, поэтому потерю 23-летнего полузащитника не заметит.

«Уход Гулиева не станет серьезной потерей для «Спартака». Я уже забыл, что он играет за клуб. Он и так потерял место в основном составе, на замены не выходил.

Может, ему стоит уйти в команду попроще», — сказал Мостовой.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Краснодара» и сборной России Дмитрий Торбинский объяснил неудачу Олега Кононова на посту главного тренера московского «Спартака».