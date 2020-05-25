Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил недовольство действиями руководства «Локомотива», решившего не продлевать контракт с Юрием Семиным. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, «железнодорожники» всерьез рискуют лишиться борьбы за лидирующие места и поддержки болельщиков.

Канчельскис заявил, что нефутбольные люди, принимающие ответственные решение, которые напрямую влияют на будущее клуба, ведут себя странным образом и руководствуются неясными мыслями насчет оценки тренерской работы.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос вспомнил о своей первой победе в Лиге чемпионов.