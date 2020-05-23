Глава СБР Драчев назвал дату старта централизованной подготовки спортсменов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал дату старта централизованной подготовки спортсменов к предстоящему зимнему сезону. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время необходимые для функционирования и развития национальной сборной базы закрыты или действуют не в полном режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Функционер отметил, что централизованная подготовка к сезону-2020/21 начнется в июле или августе нынешнего года, а пока биатлонисты работают в индивидуальном режиме.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчев высказался о дистанционной работе тренера Александра Касперовича с чемпионом мира Александром Логиновым