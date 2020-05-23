Экс-игрок ЦСКА Хонда отказался от зарплаты в «Ботафого» из-за коронавируса

Бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, который выступает в бразильском «Ботафого», отказался от заработной платы на период пандемии коронавируса, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, японский футболист не получает зарплату с марта. При этом форвард сам пришел к руководству с просьбой о прекращении выплат, об этом рассказал член совета директоров «Ботафого» Карлос Монтенегро.

«Он много помогает другим людям, а кроме того, отказался получать зарплату с марта. Он сказал, что очень переживает из-за проблем в Бразилии и во всем мире и будет чувствовать себя некомфортно, получая в такое время зарплату», — поделился он.

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